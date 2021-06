Digitaler Impfpass: Wann kommt der Nachweis für Genesene?

Der Sommer ist da und mit ihm die Urlaubssaison. Damit man vor allem innerhalb der Europäischen Union (EU) trotz Pandemie leichter verreisen kann, gibt es seit Mitte Juni die in Deutschland die Möglichkeit, die per App nachzuweisen. Am 1. Juli startet das digitale Impfzertifikat europaweit. Allerdings gibt es noch keine Lösung für Genesene.

Die EU hatte sich in einem für sie eher ungewöhnlich hohem Tempo von wenigen Monaten auf die Ausgestaltung der Nachweise geeinigt. Nur in einer Handvoll Staaten werden sie noch nicht ausgegeben. Obwohl von Genesenen ein ähnlich niedriges Risiko ausgeht wie von vollständig Geimpften, ist diese Bevölkerungsgruppe bei Reisen derzeit weiter benachteiligt.

Über 3,6 Millionen Corona-Genesene in Deutschland – digitaler Nachweis lässt auf sich warten

Davon betroffen sind in Deutschland über 3,6 Millionen Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden und somit als genesen gelten. In den ersten sechs Monaten nach der Erkrankung können sie ihre Immunität mit einem PCR-Test belegen, danach erhalten sie eine Impfung als „Booster“. Genesene sollen dadurch noch besser vor einer erneuten Ansteckung geschützt werden. Ihren Status müssen sie dann mit PCR-Test und gelbem Impfpass nachweisen.

In Deutschland werden Genesene – mit oder ohne Erstimpfung – den gegen Covid-19 Geimpften gleichgestellt, beispielsweise bei Quarantäneregelungen oder wenn es darum geht, dass für bestimmte Aktivitäten ein Test vorgelegt werden muss. Allerdings wird die Impfung von Genesenen nicht in ganz Europa gleich gehandhabt. Das führt auch beim digitalen Impfpass zu Problemen.

Genesen und geimpft: In der EU gelten keine einheitlichen Regeln

Genesene mit Impfung seien bei der europäischen Lösung von Anfang an mitbedacht worden, erklärte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) zuletzt. Es sei aber noch nicht geklärt, wie in diesem Fall der Nachweis erfolgen solle.

Ein Grund dafür sei das nicht einheitliche Verfahren innerhalb Europas mit Genesenen. In manchen Staaten werden sie beispielsweise nicht nur ein- sondern zweimal geimpft. Eine Sprecherin des BMG erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass „bald“ auch negative Tests oder eine durchgemachte Infektion in der CovPass-App und der Corona-Warn-App hinterlegen lassen würden. Diese Funktionen würden in der nächsten Entwicklungsstufe ergänzt werden. Eigentlich war die Umsetzung laut BMG bis Ende Juni geplant gewesen. Lesen Sie auch: Corona-Warn-App und CovPass: So kann man die Impfung eintragen

Digitaler Impfpass für Genesene: Wann kommt die App-Lösung?

Doch die Möglichkeit, den Status als Genesener oder als Genesener plus Impfung im digitalen Impfpass anzugeben, wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Man habe aber schon vorher der Ausgabe der Zertifikate starten und nicht warten wollen, bis auch dieses Feature vollständig entwickelt sei, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor kurzem bei einer Pressekonferenz. „Da bitte ich einfach um Geduld und Verständnis.“

Der CDU-Politiker erklärte, dass er ja selbst von der Verzögerung betroffen sei. Spahn war im Oktober 2020 an Corona erkrankt und erhielt im Mai eine Booster-Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca. Laut dem Gesundheitsminister bleibt es aber in etwa bei dem Zeitfenster für das Update: „Ende Juni, Anfang Juli – möglichst bald“ soll der digitale Nachweis für Genesene und geimpfte Genesene freigeschaltet werden.

Ein genaues Datum teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage aber nicht mit. Neben der EU-weiten Abstimmung und dem Update der zugehörigen Apps für den digitalen Nachweis muss dann auch dafür gesorgt sein, dass Apotheken, Arztpraxen und Impfzentren das Zertifikat für Covid-19-Genesene ausstellen können. Bis dahin bleibt ihnen nur das Vorzeigen des positiven PCR-Testergebnisses und eventuell des gelben Impfhefts.

