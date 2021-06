Würzburg: Messerattacke in Innenstadt - mehrere Tote und Verletzte

Würzburg In der Würzburger Innenstadt ist es zu einem Angriff mit mehreren Verletzten und Toten gekommen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Polizei Messerattacke in Würzburg - mehrere Tote und Verletzte

Bei einer Messerattacke in der Würzburger Innenstadt sind nach Angaben der örtlichen Polizei mehrere Menschen getötet worden. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall am Freitag verletzt. Der Angreifer wurde nach Schusswaffengebrauch durch die Polizeibeamten überwältigt und ist mittlerweile in Gewahrsam.

Der Angriff ereignete sich am Barbarossaplatz, einem zentralen Ort in der Würzburger Fußgängerzone. In den Straßen rund um den Tatort waren laut Augenzeugen sehr viele Krankenwagen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei zu sehen, berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort.

Polizeiautos stehen am gesperrten Tatort. Foto: dpa

Würzburger Bevölkerung wohl außer Gefahr - keien Hinwiese auf weiteren Täter

Weiterhin sind Bereiche rund um den Tatort weitläufig gesperrt. Allerdings bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, erklärte die Polizei. Sie forderte zudem Zeugen auf, sich zu melden. Alle anderen forderte sie auf, den Bereich am Barbarossaplatz zu verlassen.

„Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere Täter“, sagte ein Polizeisprecher. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann aus bisher nicht bekannten Gründen in der Innenstadt Passanten angegriffen. Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 17.00 Uhr alarmiert worden.

(fmg/dpa)