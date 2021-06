Software-Entwickler McAfee tot in Gefängnis aufgefunden

Do, 24.06.2021, 11.54 Uhr

Der von den USA wegen Steuerhinterziehung gesuchte Software-Entwickler John McAfee ist tot in seiner Zelle in einer spanischen Haftanstalt aufgefunden worden. Er beging nach Justizangeben "offenbar Suizid". Bei einer Verurteilung in den USA hätte ihm eine hohe Haftstrafe gedroht.