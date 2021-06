Videografik: Schmelzende Polkappen

Mi, 23.06.2021, 07.07 Uhr

Die Eiskappen am Nord- und Südpol werden wegen der Erderwärmung immer kleiner. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest des Planeten, in Grönland ist diese Entwicklung besonders dramatisch.