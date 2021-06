Überwachungskamera überführt Bären als Serieneinbrecher

Di, 22.06.2021, 13.37 Uhr

Nach einer Serie von Autoeinbrüchen im US-Bundesstaat New Hampshire ist der Täter ermittelt: Ein Schwarzbär wurde per Überwachungskamera auf frischer Tat ertappt, als er in einen Pick-up-Wagen einstieg.