Australisches Gefängnis wird wegen Mäuseplage geräumt

Di, 22.06.2021, 14.18 Uhr

Wegen einer Mäuseplage ist ein Gefängnis mit hunderten Insassen in Australien geräumt worden. Horden der Nagetiere hatten sich durch Deckenverkleidungen und Kabel gebissen. Scores of mice have gnawed through ceiling panels and wiring at a New South Wales prison, prompting authorities to scale back operations for repairs.