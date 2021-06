Freizeitparks: Diese Attraktionen locken jetzt trotz Corona

Nach einer monatelangen Corona-Zwangspause dürfen die Freizeitparks des Landes wieder öffnen. Besucherinnen und Besucher müssen allerdings Auflagen beachten - so gilt die Maskenpflicht zwar nicht in den Außenbereichen, dafür aber in allen überdachten Gebäuden.

Außerdem verlangen die meisten Freizeitparks einen sogenannten Berechtigungsnachweis, also einen Nachweis über die vollständige Impfung, eine überstandene CoVid-Erkrankung oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Test.

Auch bei der Anzahl zugelassener Besucherinnen und Besuchern gibt es Einschränkungen. So begrenzt zum Beispiel der Moviepark in Bottrop-Kirchhellen die Besucherzahl auf maximal ein Drittel der vollen Auslastung. Fest steht aber: Wer Achterbahnen und Freefall-Tower mag, kommt im Juni wieder voll auf seine Kosten. Hier erfahren Sie, welche Attraktionen Besucherinnen und Besuchern in den größten Freizeitparks Deutschlands erwartet.

Europa-Park Rust

Öffnungszeiten: täglich, 9 - 18 Uhr

Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Verbindung mit einem Berechtigungsnachweis und einem Lichtbildausweis. Medizinische Maske zwingend erforderlich

Eintrittspreis: Kinder zwischen vier und elf Jahren: ab 52 Euro, Erwachsene: ab 60 Euro, Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren: ab 52 Euro

Hauptattraktionen: "Arthur", Familienfreundliche Themenachterbahn in der Welt des Kinofilms "Arthur und die Minimoys". "Silver Star", eine der zwei höchsten Achterbahnen in Deutschland - mit Mercedes-Benz-Thematik. "Voletarium", ein Flugtheater, in dem Besucherinnen und Besucher virtuell über europäische Landschaften fliegen

Phantasialand Brühl

Öffnungszeiten: unter der Woche: 9 - 18 Uhr, an Wochenende und in den NRW-Sommerferien: 9 - 19 Uhr

Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Verbindung mit einem Berechtigungsnachweis und einem Lichtbildausweis. Medizinische Maske zwingend erforderlich

Eintrittspreis: 39,50 Euro

Hauptattraktionen: "F.L.Y.", ein sogenannter Flying Coaster bei dem die Mitfahrenden in Pilotensitzen unter der Leitschiene der Achterbahn "fliegen". "Taron", eine schnelle Achterbahn mit Katapultstart, die die Züge auf bis zu 117 KM/H beschleunigt. "Colorado Adventure", der Klassiker im Phantasialand. Die Holzachterbahn fährt schon seit über 20 Jahren und führt durch eine Western-Kulisse.

Heide Park Soltau

Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 18 Uhr

Zutritt ohne Testpflicht seit dem 31. Mai möglich, medizinische Maske erforderlich

Eintrittspreis: Kinder zwischen drei und elf Jahren: ab 40 Euro, Erwachsene: ab 44 Euro

Hauptattraktionen: "Flug der Dämonen", eine Wing-Achterbahn, bei der Fahrende an seitlich montierten "Flügeln" an der Schiene durch eine Horror-Themenwelt fahren. "Colossus", einst die größte Holzachterbahn der Welt. Nun immer noch ein Klassiker. "Scream", ein Freefalltower, auf dem die Mitfahrenden mehr als 70 Meter nach unten fallen, bevor sie von einem starken Bremssystem aufgefangen werden.

Movie Park Bottrop-Kirchhellen

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag: 10 bis 17 Uhr (Juni 2021), am Wochenende 10 bis 18 Uhr (Juni 2021). In den NRW-Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr.

Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Verbindung mit einem Berechtigungsnachweis und einem Lichtbildausweis. Medizinische Maske zwingend erforderlich

Eintrittspreis: Kinder ab vier Jahre und Erwachsene: 29,90 Euro. Ermäßigte Tickets (Seniorinnen und Senioren, Schwangere, Gäste mit Behinderung): 24,90 Euro

Hauptattraktionen: "Spongebob Ghost Chasers", Achterbahn vom Typ "Wilde Maus" mit engen Kurven und kurzen, steilen Drops. "Star Trek: Operation Enterprise", eine teilweise rückwärts fahrende Achterbahn mit "Star Trek"-Lizenz. "Jimmy Neutron's Atomic Flyer", eine Hängeachterbahn mit Lizenz einer amerikanischen Kinderserie.

Hansa-Park Siersdorf bei Lübeck

Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 18 Uhr

Zutritt ohne Testpflicht möglich, medizinische Maske erforderlich

Eintrittspreis: Kinder von vier bis elf Jahren: 33 Euro, Erwachsene: 42 Euro

Hauptattraktionen: "Schlange von Midgard", Familienachterbahn im Wikinger-Setting. Fahrende sitzen in einem Zug, der wie ein Wikinger-Boot aussieht. "Highlander", ein Freefall-Tower, in dem Gäste etwa 100 Meter nach unten fallen und von dem sich der ganze Park sowie ein Teil der Ostsee überblicken lässt. "Nessie", der Klassiker im Hansa-Park fährt seit knapp 40 Jahren, thematisch eingebettet ist die Achterbahn in ein Mittelalter-Thema.

Freizeitpark Belantis bei Leipzig

Öffnungszeiten: täglich, 10 bis 17 Uhr, in den Sommerferien in Sachsen täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Verbindung mit einem Berechtigungsnachweis und einem Lichtbildausweis. Medizinische Maske zwingend erforderlich

Eintrittspreis: Kinder von vier bis zehn Jahre: 33,50 Euro, Erwachsene 38,50 Euro

Hauptattraktionen: "Santa Maria", eine der größten und schönsten Schiffschaukeln in Deutschland. "Fluch des Pharao", Wildwasserbahn, deren große Abfahrt aus dem Nachbau einer ägyptischen Pyramide erfolgt. "Huracan", Achterbahn mit senkrechtem Drop, hohen G-Kräften und sehr engen Kurven

(fmg)