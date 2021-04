Massenpanik in Israel: Viele Tote -"So etwas habe ich noch nie gesehen“

Bei einer Massenpanik an einer jüdischen Pilgerstätte im Norden Israels sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 44 Menschen seien bei dem Unglück im Ort Meron gestorben, hieß es am Freitag von Seiten der Rettungskräfte und eines Krankenhauses.

44 Menschen sterben auf einem jüdischen Fest im Norden Israels

Zudem werden mindestens 150 Menschen verletzt

Rettungsdienstmitarbeiter sprechen von einer "unfassbaren Katastrophe"

Die Bilder des Festes "Lag Baomer" erinnern an das Love-Parade-Unglück von Duisburg im Jahr 2010

Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) ist erschüttert und bestürzt über die Tragödie, die sich beim Lag Baomer Fest am Meron-Berg in Israel ereignet hat. Auf Twitter schrieb er: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen." Auch die Botschaft des Staates Israel in Berlin veröffentlicht ein Statement der Anteilnahme, "in tiefer Trauer" über die Toten hoffe man auf die schnelle Genesung der vielen Verletzten.

Mindestens 44 Menschen sind auf dem jüdischen Fest in Meron im Norden Israels gestorben, 150 Menschen wurden verletzt, viele lebensgefährlich. Ein Sprecher eines Rettungsdienstes sprach im Fernsehen von einer Massenpanik, die in einer "unfassbaren Katastrophe" endete.

Für das jährliche Pilgerfest, das am jüdischen Feiertag Lag Baomer begangen wird, hatten sich etwa 100.000 Menschen auf dem Meron-Berg versammelt. Die Behörden hatten die Teilnehmerzahl eigentlich auf 10.000 begrenzt, es waren aber bis zu zehnmal mehr Menschen angereist.

Israelische Rettungskräfte tragen die Leiche eines Opfers in einen Krankenwagen. Foto: dpa-Bildfunk

Unfassbare Szenen: Kinder wurden von ihren Eltern getrennt

Mitarbeiter des Rettungsdienstes Zaka beschrieben im Fernsehen das Chaos vor Ort, Kinder seien von ihren Eltern getrennt worden. Und dass man sich bemühe, sie wieder zusammenzubringen. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren beim Rettungsdienst, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte der Sprecher. „Das sind unfassbare Zahlen.“ Auch ein Sanitäter berichtete, er habe Schreckliches mit ansehen müssen.

Am Morgen nach der Massenpanik am Berg Meron. In Plastiktüten stecken Hüte und Schuhe, die den Pilgerern gehören. Foto: AFP/ Jack Guez

Vor dem Unfall sollen die Menschen dicht gedrängt getanzt, gesungen und gehüpft haben. Auf sozialen Medien wie Twitter haben Teilnehmer Videos gepostet, die zeigen wie eng es in einigen Passagen auf dem Berg Meron war. Tausende streng Gläubige drücken und schieben. Die Art der Bilder erinnert an die Love-Parade-Katastrophe in Duisburg im Jahr 2010. Damals starben 21 Menschen über 600 wurden verletzt.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Die Polizei nahm am Freitag die Ermittlungen zu den Ursachen auf. Nach ersten Erkenntnissen begann die Massenpanik, als Menschen auf einer abschüssigen Rampe mit Metallboden und Wellblech-Trennwänden auf beiden Seiten ins Rutschen kamen. Die dicht gedrängten Feiernden fielen dann übereinander. Außerdem sollen sich wohl Nottüren nicht haben öffnen lassen. Die Situation geriet außer Kontrolle und es brach eine tödliche Panik aus.

Kurz danach wurde auch Kritik an der Polizei laut. Sie habe die Menschen in das abgesperrte Areal gelassen, obwohl es schon extrem voll gewesen sei. Nach Beginn der Panik habe die Polizei dann nicht schnell genug Ausgänge auf der anderen Seite geöffnet, so die Kritik. Insgesamt waren rund 5000 Sicherheitskräfte im Einsatz.

Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen

Ein Verletzter im Rambam-Krankenhaus in Haifa erzählt später, etwa 500 Menschen seien in einem Abschnitt eingepfercht gewesen, in dem normalerweise Platz für etwa 50 Menschen sei. "Unten in der ersten Reihe sind Menschen gefallen, und oben haben die Menschen dies nicht gesehen und sich weiter nach vorne gedrängt", erzählt der bärtige Mann. "Eine Reihe fiel auf die andere."

Das Rettungspersonal hilft den Menschen, die auf dem Berg Peron das jüdische Fest Lag Baomer feiern wollten. Foto: AFP

"Wir haben es gerade mit einem der schlimmsten Unglücke Israels zu tun gehabt", sagt Dov Meisel von der Organisation United Hatzalah am frühen Freitagmorgen in einem Interview.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, einige auch per Rettungshubschrauber. Die Polizei versuchte, das Gelände zu räumen. Zufahrtsstraßen wurden abgesperrt. Auch Soldaten waren im Einsatz. Israels Präsident Reuven Rivlin schrieb bei Twitter, er verfolge die Berichte aus dem Ort Meron und bete für die Genesung der Verletzten.

בחרדה גדולה אני עוקב אחר הדיווחים ממירון ומתפלל לרפואת הפצועים.

אל נא רפא נא להם. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) April 29, 2021

Corona hatte den Feiertag zuvor stark eingeschränkt

Lag Baomer ist ein Fest, bei dem unter anderem an den jüdischen Aufstand gegen die römischen Besatzer unter Rebellenführer Bar Kochba erinnert wird. Er war im Jahre 132 ausgebrochen und rund drei Jahre später niedergeschlagen worden. Der Überlieferung nach endete an dem Tag von Lag Baomer eine Epidemie, an der damals zahlreiche jüdische Religionsschüler gestorben waren.

Rabbi Schimon Bar Jochai, der auch an dem Aufstand gegen die Römer beteiligt war, liegt auf dem Meron-Berg begraben. Sein Grab ist ein Wallfahrtsort, den an dem Feiertag jedes Jahr Tausende besuchen. Traditionell werden dann auch Lagerfeuer angezündet. Im vergangenen Jahr waren die Feiern wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt worden (jas/dpa/afp)