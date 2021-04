Großbrand am Tafelberg in Kapstadt

Mo, 19.04.2021, 09.56 Uhr

An den Hängen des Tafelbergs im südafrikanischen Kapstadt ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf die am Hang liegenden Universitätsgebäude über, die Universitätsbibliothek stand in Flammen.