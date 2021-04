Pubs, Friseure, Fitnessstudios: England lockert

Mo, 12.04.2021, 13.34 Uhr

Endlich wieder shoppen und zum Friseur: In England dürfen diverse Einrichtungen nach dreimonatigem Lockdown wieder öffnen, darunter die Außenbereiche von Pubs und Restaurants. Bis Ende Juni sollen in England alle Corona-Restriktionen enden.