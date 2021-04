Kanonensalven zur Ehren von Prinz Philip

Sa, 10.04.2021, 15.47 Uhr

Mit Salutschüssen im ganzen Land hat Großbritannien des verstorbenen Ehemannes von Königin Elizabeth II., Prinz Philip, gedacht. In zahlreichen Städten und an zahlreichen Orten wurden pünktlich ab 12.00 Uhr Ortszeit Kanonensalven abgefeuert, darunter in London und Edinburgh.