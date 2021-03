Astrazeneca: Diese Länder haben die Impfung gestoppt

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zieht einen vorläufigen Stopp für Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Zweifel. Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, müsse nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben. Die WHO will nun über das Präparat beraten.

Einige Länder haben nach Berichten über Blutgerinnsel Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca gestoppt

Auch Deutschland hat sich am Montag zu diesem Schritt entschlossen - am Donnerstag will sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) mit dem Fall beschäftigen

Wir haben zusammengefasst, welche Länder die Verwendung des Astrazeneca-Impfstoffs ausgesetzt haben

Erst fehlten Daten in der Studie für die Zulassung, um die Wirksamkeit gegen Covid-19-Erkrankungen bei Älteren zu belegen. Dann folgten nicht eingehaltene Lieferversprechen. Und nun sorgt der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca erneut für Wirbel: Immer mehr Länder – darunter seit Montag auch Deutschland – setzen die Immunisierung mit dem Mittel aus. In Deutschland, Österreich, Italien und Dänemark war es nach Impfungen sehr vereinzelt zu Todesfällen gekommen.

Thrombosen hatten in diesen Fällen zum Tod geführt. Am Montag schrieb das Paul-Ehrlich-Institut in einer Mitteilung, dass es in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin zu einer "auffälligen Häufung" von Hirnvenenthrombosen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen gekommen sei. Lesen Sie auch: Corona-Impfung mit Astrazeneca in Deutschland ausgesetzt

Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zudem auf schwere allergische Reaktionen als mögliche Nebenwirkung des Vakzins hingewiesen. Anaphylaxie sowie Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen worden, erklärte die Behörde. Gleichzeitig wies die EMA darauf hin, dass schwere allergische Reaktionen auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten eine bekannte seltene Nebenwirkung sind.

Ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und den Thrombosen gibt, soll jetzt untersucht werden. Das Aussetzen der Impfungen dient bislang als Vorsichtsmaßnahme. Die Situation in den einzelnen Ländern im Überblick.

Astrazeneca: In diesen Ländern werden die Impfungen ausgesetzt

In diesen Ländern wird der Impfstoff aktuell nicht mehr verabreicht:

Bulgarien

Dänemark

Demokratische Republik Kongo

Deutschland

Frankreich

Indonesien

Irland

Island

Italien

Lettland

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Portugal

Thailand

Schweden

Slowenien

Spanien

Zypern

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Corona-Impfungen: Wo wurden einzelne Astrazeneca-Chargen aussortiert?

Andere Länder griffen weniger radikal durch: Sie sortierten einzelne Chargen des Astrazeneca-Impfstoffs aus. So ist man in diesen Ländern vorgegangen:

Estland

Litauen

Rumänien

Österreich

Lesen Sie hier: Corona - Zweifel am Impfstoff von Astrazeneca werden größer

Wo wird weiter das Astrazeneca-Vakzin verimpft?

Der Impfstoff von Astrazeneca wird weltweit in vielen Ländern verimpft. Eine kleine Auswahl der Länder, die weiter an der Immunisierung mit dem Vakzin festhalten – ohne Einschränkungen:

Australien

Großbritannien

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona: Das ist der Impfstoff von Astrazeneca Corona: Das ist der Impfstoff von Astrazeneca

Corona-Impfung: Kein Thrombose-Anstieg nach Astrazeneca-Gabe

Die EMA hat bisher erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Der Nutzen der Verabreichung des Astrazeneca-Mittels sei größer als die Risiken. Am Montagabend erklärte die Behörde, dass die Prüfung der Fälle fortgesetzt werde. Am Donnerstag soll der Sicherheitsausschuss der EMA entscheiden, ob eine neue Empfehlung für oder gegen den Einsatz des Vakzins ausgesprochen wird.

(mit dpa)

Lesen Sie auch: Corona: Virologe Drosten widerspricht Meinung zu Astrazeneca-Impfstoff