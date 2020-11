Putschversuch in Türkei: Hunderte zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt

Do, 26.11.2020, 15.00 Uhr

Im Hauptverfahren wegen des Putschversuchs 2016 in der Türkei hat ein Gericht in Ankara 337 Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. 60 weitere Angeklagte erhielten in dem Mammutverfahren Haftstrafen, es gab 75 Freisprüche.