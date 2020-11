Beben in der Ägäis: Hoffnung auf weitere Überlebende schwindet

Mo, 02.11.2020, 10.25 Uhr

Nach dem schweren Beben in der Ägäis am Freitag gibt es nur wenig Hoffnung, noch Überlebende aus den Trümmern bergen zu können. Bislang wurden in der türkischen Region Izmir nach offiziellen Angaben etwa 70 Tote unter den Schuttmassen gefunden.