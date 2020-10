Mi, 21.10.2020, 12.32 Uhr

Unbekannte haben am Tag der Deutschen Einheit zahlreiche Kunstgegenstände in mehreren Museen auf der Berliner Museumsinsel mit einer ölhaltigen Flüssigkeit bespritzt und dabei stark beschädigt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. of the entrance of the Pergamon Museum