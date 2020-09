Corona-Lage in Paris verschlechtert sich

Mi, 30.09.2020, 13.20 Uhr

Die Corona-Lage in Paris hat sich weiter verschlechtert: In Kürze könnte die höchste Warnstufe ausgerufen werden. Die Zahl der Neuansteckungen liegt laut Behörden bei mehr als 250 Fällen pro 100.000 Einwohner. Intensivbetten in Krankenhäusern sind überlastet; die Schließung aller Bars und Restaurants steht möglicherweise kurz bevor.