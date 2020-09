Lesbos: Polizisten bringen Flüchtlinge in neues Lager

Do, 17.09.2020, 09.46 Uhr

Auf der griechischen Insel Lesbos gehen Polizeibeamte von Zelt zu Zelt, um am Straßenrand campierende Menschen in ein neues Übergangslager zu bringen. Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in der vergangenen Woche sind tausende Menschen obdachlos.