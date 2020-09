So, 13.09.2020, 16.55 Uhr

Bei den verheerenden Waldbränden an der US-Westküste sind bereits mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Oregon mussten eine halbe Million Menschen ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit bringen. US-Präsident Donald Trump hat für Montag einen Besuch in Kalifornien angekündigt.