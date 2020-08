Mehr als 100.000 Corona-Tote in Brasilien

So, 09.08.2020, 11.35 Uhr

In Brasilien ist die Schwelle von 100.000 Corona-Todesfällen überschritten worden. An der Copacabana in Rio de Janeiro wurde mit 1000 roten Ballons der Opfer der Pandemie gedacht.