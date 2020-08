Nach Explosionen in Beirut immer noch dutzende Menschen vermisst

Sa, 08.08.2020, 10.52 Uhr

Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Rettungskräfte aus vielen Ländern, darunter Deutschland, suchen in den Trümmern weiter nach Überlebenden.