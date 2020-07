Prozess gegen mutmaßlichen Attentäter von Halle beginnt am Dienstag

Mo, 20.07.2020, 19.21 Uhr

Mehr als neun Monate nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle an der Saale beginnt am Dienstag der Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht Naumburg findet aus Sicherheits- und Platzgründen im Landgericht Magdeburg statt.