Erneut Demonstration in Belgrad gegen den serbischen Präsidenten

Fr, 10.07.2020, 11.45 Uhr

In Belgrad haben erneut in Folge tausende Menschen gegen das Corona-Krisenmanagement des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic demonstriert. Anders als an den beiden Vortagen verliefen die Proteste friedlich.