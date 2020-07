Di, 07.07.2020, 12.41 Uhr

In London hat der Veerleumdungsprozess von US-Hollywoodstar Johnny Depp gegen den Herausgeber des Boulevardblattes "The Sun" begonnen. Es geht um einen Bericht aus dem Jahre 2018, in dem das Blatt behauptet, Depp sei gegenüber seiner Ex-Frau Amber Heard gewalttätig gewesen. Depp bestreitet das vehement. of Johnny Depp and Amber Heard's arrivals