Corona-Zahlen: Urlaubsorte in Deutschland im Vergleich - interaktive Karte

Berlin. Die Urlaubszeit beginnt. Unsere neue interaktive Karte zeigt, ob und in welchen deutschen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen.

In Deutschland beginnt die Zeit der Sommerferien – und damit auch die Zeit der Urlaube. Der Verlauf der Sars-CoV-2-Pandemie in Deutschland und die Corona-Lockerungen der Bundesländer machen, wenn auch unter Auflagen, Urlaub in mehreren Regionen Deutschlands möglich.

Nichtsdestotrotz blicken Forscher und Politiker skeptisch auf die nächsten Wochen. Groß ist die Sorge, dass die Ferienlaune zu unvorsichtigem Verhalten und zu einer neuen Infektionswelle führen könnte. „Genießen sie ihren Sommerurlaub, aber genießen sie ihn mit Vorsicht und genießen sie ihn in Verantwortung“, sagte etwa Außenminister Heiko Maas.

Wie genau sich die Corona-Fallzahlen durch die Urlaubszeit entwickeln, lässt sich bislang kaum prognostizieren. Unsere neue interaktive Karte zeigt Ihnen, wie und ob sich die Infektionszahlen in deutschen Ferienregionen verändern:

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Sommerurlaub 2020 – Wie entwickelt sich die Ferienzeit in der Corona-Krise?

Dass der Traum vom Sommerurlaub trotz Corona ganz schnell vorbei sein kann, zeigt die Entwicklung in den Kreisen Gütersloh und Warendorf: Der große Ausbruch bei Tönnies führte in dieser Woche dort zum erneuten Lockdown für rund 600.000 Menschen.

Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein sprachen Beschränkungen für Touristen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf aus. In Mecklenburg-Vorpommern wurde sogar eine 40-köpfige Reisegruppe aus Gütersloh wieder nach Hause geschickt, weil sie keine negativen Tests vorweisen konnte. Österreich sprach kurzerhand eine Reisewarnung für ganz NRW aus. Das Bundesland steht damit in einer Reihe mit der chinesischen Provinz Hubei und der italienischen Lombardei.

Welche Regeln aktuell in Deutschland und anderen beliebten Urlaubsländern gelten, lesen Sie hier:

Derweil konnten nach Monaten des Einreiseverbots die ersten deutschen Urlauber wieder das beliebte Ferienziel Mallorca ansteuern. Bis zu 10.900 sogenannte Test-Touristen durften auf die Baleareninsel fliegen, um die Corona-Regeln für Touristen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Wir sind mitgereist und haben uns umgehört: Das sind die größten Probleme der Test-Touris auf Mallorca

Wie sich Corona-Fallzahlen weltweit entwickeln, sehen Sie auf unserem großen Corona-Monitor:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Weitere Infos zur Corona-Pandemie: