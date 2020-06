Mo, 22.06.2020, 07.07 Uhr

Die Proteste gegen Rassismus rücken auch den Umgang mit "toxischen Denkmälern" in den Fokus: Vielerorts stürzen Demonstranten Statuen von historischen Figuren vom Sockel, die für Unterdrückung, Sklaverei und Kolonialismus stehen. Ein Museum in Berlin gibt solchen Denkmälern ein Zuhause und regt zur Auseinandersetzung mit der Geschichte an.