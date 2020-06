Mo, 08.06.2020, 16.42 Uhr

Viele Jugendliche haben in Vietnam noch nichts von Verhütungsmitteln gehört. Deswegen gibt es so viele Abtreibungen wie in kaum einem anderen Land. Ein Start-Up will das ändern und klärt an den Schulen in Hanoi über Sex, Verhütung und Schwangerschaft auf.