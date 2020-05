So, 31.05.2020, 09.57 Uhr

Erstmals seit rund neun Jahren ist in den USA eine bemannte Rakete ins All gestartet. Die Falcon-9-Rakete des Privatunternehmens SpaceX startete vom Kennedy Space Center in Florida mit den beiden US-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken an Bord zur Internationalen Raumstation ISS.