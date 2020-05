Tod von Schwarzem bei Polizeieinsatz: Neue Proteste in den USA

Do, 28.05.2020, 11.06 Uhr

In der US-Großstadt Minneapolis haben am zweiten Abend in Folge Demonstranten ihrer Wut über den Tod eines Afroamerikaners nach einem Polizeieinsatz Luft gemacht. Indes äußerte sich US-Präsident Donald Trump erstmals zum Tod des 46-jährigen George Floyd.