dm kooperiert mit Hornbach - Neue Produkte sorgen für Ärger

Da sind wir wieder. In den vergangenen Wochen war es hier bewusst etwas stiller um uns. Wir haben uns tagtäglich überlegt, wie wir hier unter den aktuellen Umständen mit euch in Kontakt treten wollen. Zunächst war es sehr wichtig für uns euch regelmäßig über alle relevanten Themen & Maßnahmen zur aktuellen Lage zu informieren, was ausschließlich auf dem @dm_deutschland Kanal stattgefunden hat, weshalb es hier ruhiger wurde. Nun möchten wir aber wieder ein Stückchen Normalität zurückbringen und euch auch hier mit Produktneuheiten und weiterem Content inspirieren. Zum Start haben wir ein absolutes Highlight für euch: Baumarkt 🔨 und Drogeriemarkt 🛁, das passt nicht? Von wegen! Harte Arbeit muss man Dir nicht ansehen. - unter diesem Motto möchten wir euch heute unsere neue Limited Edition mit @hornbach_de vorstellen. Die exklusive Serie umfasst sechs Pflegeprodukte, außerdem einen Hammer, zwei Blechschilder und ein Metermaß. Die Produkte findet ihr ab sofort in über 1.300 dm-Märkten, auf SEINZ.com und auf dm.de. Den Link findet ihr in unserer Bio. HORNBACHxSEINZ