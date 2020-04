Coronavirus: Gesundheitssystem vor Kollaps? So ausgelastet sind deutsche Kliniken

Vor den Corona-Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hat Nordrhein-Westfalens CDU-Regierungschef Armin Laschet ein grundsätzlich gemeinsames Vorgehen der Bundesländer angemahnt.

In Deutschland haben sich mittlerweile mehr als 130.000 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, rund 3500 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Coronavirus-Pandemie belastet das Gesundheitssystem in Deutschland extrem. Und die Intensivstationen deutscher Krankenhäuser rüsten sich für mehr Patienten. Alle Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie im Newsblog.

Coronavirus: Karte zeigt Auslastung der Krankenhäuser

Ob die Bundesregierung und die Landesregierungen Ausgangsbeschränkungen lockern können, hängt auch von der Auslastung der Intensivbetten ab. Zur Zeit befinden sich rund 2600 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Über 300 Kliniken melden erste Engpässe. In den Bundesländern Berlin und Hessen sind bereits jeweils knapp 70 Prozent der Intensivbetten belegt. In Bayern sind es schon mehr als 60 Prozent.

Unsere interaktive Karte zeigt, welche Kliniken erste Betten-Engpässe melden und wo sie bereits komplett ausgelastet sind. Klinken, die bereits ausgelastet sind werden rot dargestellt, Krankenhäuser mit ersten Engpässen orange und freie Kapazitäten blau.

Auch die aktuelle Zahl von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen und die von den deutschen Krankenhäusern gemeldeten Intensivbetten werden in einer Übersicht angezeigt. Zudem gibt es einen Überblick über die jeweilige Lage in den 16 Bundesländern und eine interaktive Orts- und Kliniksuche.

Diese interaktive Karte zeigt, welche Kliniken erste Betten-Engpässe melden und wo sie bereits komplett ausgelastet sind.

Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten in Deutschland frei sind

