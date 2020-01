Überschwemmungen in Indonesien: Zahl der Todesopfer steigt

Jakarta. Heftige Regenfälle haben in Indonesien am Neujahrstag für Überschwemmungen gesorgt. Die Anzahl der Todesopfer ist dramatisch gestiegen.

Indonesien wird von den schlimmsten Überschwemmungen seit sieben Jahren heimgesucht. Viele Menschen starben. Tausende Menschen wurden evakuiert. Der Flughafen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta wurde geschlossen.

In und rund um Jakarta sind mindestens 43 Menschen durch Hochwasser ums Leben gekommen. Zuerst hatten Behörden von neun Todesopfern gesprochen, später von 21. Die Behörden suchen noch nach weiteren Vermissten.

Der Katastrophenschutz teilte mit, dass Teile Jakartas und seiner Satellitenstädte überschwemmt worden seien. Stundenlange, heftige Regenfälle hatten Häuser unter Wasser gesetzt und Autos weggespült. Der Starkregen hatte bereits am Silvestertag eingesetzt.

In einigen Gebieten sanken mittlerweile die Pegelstände. Viele Straßen waren verschlammt und mit Trümmern übersät. Die aus Sicherheitsgründen vorsorglich unterbrochene Stromversorgung wurde wieder hergestellt. Die Wetterbehörde warnte jedoch vor weiteren heftigen Regengüssen bis mindestens zum 10. Januar.

Hochwasser in Indonesien: Anzahl der Todesopfer gestiegen

Ein 16-Jähriger war durch einen Stromschlag aus einer defekten Stromleitung getötet worden. Um ähnliche Unglücke zu verhindern, wurde in vielen Teilen der Millionenmetropole zwischenzeitlich die Stromversorgung gekappt, teilte ein Sprecher der Stromversorgungsfirma PLN mit.

Weitere Menschen starben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörden an Unterkühlung, ertranken oder kamen bei Erdrutschen in den Außenbezirken der Stadt ums Leben. Unter den Toten war auch ein älteres Ehepaar, das durch die bis zu vier Meter hohen Fluten in seinem Haus eingeschlossen wurde, nachdem ein Fluss über die Ufer getreten war.

Rettungskräfte evakuieren mit Schlauchbooten Einwohner aus ihren überfluteten Häusern in Jatibening am Stadtrand von Jakarta. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

Menschen warten auf Hausdächern auf ihre Rettung

Laut Behördenangaben wurden am Neujahrstag bereits knapp 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Mittlerweile wurden bislang 400.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht. Die meisten von ihnen werden voraussichtlich nicht in ihre Häuser zurückkehren können.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen auf Hausdächern auf ihre Rettung warteten und sich mit Schlauchbooten in Sicherheit brachten. Einige Zugverbindungen wurden gestrichen. Nach Angaben des Verkehrsministerium wurde auch der Halim Perdanakusuma Flughafen geschlossen, weil die Start- und Landebahnen überflutet waren.

Es waren die schlimmsten Überschwemmungen seit 2013. Damals starben mehrere dutzend Menschen, nachdem die Stadt in Folge heftiger Monsunregen überflutet worden war. Überschwemmungen sind in Indonesien häufig, besonders während der Regenzeit, die Ende November begonnen hat.

