Kinderporno-Durchsuchung: 15-Jähriger im Schrank gefunden

Die Polizei ermittelt zu einem Kinderporno-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen. In Recklinghausen und Oberhausen wurden weitere Wohnungen durchsucht.

Recklinghausen. Kinderporno-Ermittlungen: Die Polizei hat in einer Wohnung in Recklinghausen einen vermissten 15-Jährigen entdeckt – in einem Schrank.

Wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei in Recklinghausen die Wohnung eines 44-Jährigen durchsucht – und einen seit längerem vermissten 15-Jährigen entdeckt. Der Jugendliche war in einem Schrank versteckt. Das teilte die Kreispolizei Recklinghausen mit. Aber: Es gebe keine Hinweise, „dass der Junge gegen seinen Willen in der Wohnung festgehalten wurde“, hieß es. Weitere Einzelheiten zu dem Jugendlichen teilte die Polizei aus Opferschutzgründen nicht mit.

Der 44-Jährige steht unter Verdacht, kinderpornografische Schriften verbreitet zu haben. In der Wohnung wurde bei der Durchsuchung am Freitag auch noch ein älterer Mann angetroffen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Sichergestellt wurden technische Geräte und Datenträger. Bei der Suche sei auch ein Datenträgerspürhund eingesetzt worden, hieß es weiter.

Kinderpornoverdacht: Es geht um ein ganzes Missbrauchsnetzwerk

Die Polizei ermittelt aktuell zu einem Kindesmissbrauchsnetzwerk in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bereits am Donnerstag hatten die Beamten die Wohnung eines 45-Jährigen in Oberhausen durchsucht. Festgenommen wurde er nicht, so die Staatsanwaltschaft. Bei den Ermittlungen geht es um sexuellen Kindesmissbrauch und Besitz von Kinderpornografie. Es gibt eine Vielzahl von Beschuldigten.

Die Ermittlungen hatten in Bergisch Gladbach begonnen. Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen bisher acht Verdächtige in Untersuchungshaft, außerdem gab es je eine Festnahme in Hessen und Rheinland-Pfalz. In dieser Woche hat sich die Zahl der Beschuldigten auf 20 erhöht. Mehr als 3000 Datenträger wurden beschlagnahmt, die von Hunderten Polizisten durchforstet werden. (dpa/max)

