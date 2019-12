„Outlander“-Darsteller Jack Burns (14) tot in Haus gefunden

Der britische Jungschauspieler Jack Burns ist tot. Wie die Zeitung „Daily Mail“ berichtet, sei der 14-Jährige, der durch die Netflix-Serie „Outlander“ Bekanntheit erlangte, bereits am 1. Dezember tot in seinem Elternhaus im schottischen Greenock in der Nähe von Glasgow gefunden worden.

Die Ursache seines Todes sei noch unklar. Die Polizei behandele den Fall aber nicht als „verdächtig“, schreibt die Zeitung. Burns sei ein gefeierter Balletttänzer gewesen, der seine Ausbildung an der renommierten Elite Academy of Dance in Greenock und am Royal Conservatoire in Glasgow absolvierte.

Tod von Jack Burns: Tanzakademie bekundet ihr Beileid

Auf Facebook drückte die Tanzakademie von Greenock ihre Trauer über den Tod des Jungen aus: „Schweren Herzen schreiben wir diesen Post. Wie ihr wisst, haben wir unseren geliebten Schüler Jack Burns am 1. Dezember auf tragische Weise verloren.“

Jack sei eine Inspiration für alle bei der Akademie gewesen „und hat die Herzen aller berührt, die die Freude hatten, seit 2012 mit ihm zusammen zu arbeiten und zu tanzen“, heißt es in dem Post. (mbr)