Südtirol im Schneechaos: Lawine rollt durch ein Dorf

Nach tagelangen Schneefällen ist in Südtirol am Sonntag einen Lawine abgegangen und hat das Dorfzentrum des Orts Martell getroffen. Georg Altstätter, der Bürgermeister der Gemeinde zwischen Bozen und Bormio, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Schneemassen hätten sich durch die Straßen des Orts gedrückt. Es gebe keine Verschütteten oder Verletzten.

Häuser seien aber beschädigt und evakuiert worden. „Die Lage ist prekär.“ Der Nachrichtensender Rai berichtet außerdem von einer zweiten Lawine, die außerhalb des Dorfs abgegangen sei. Die Straße ins Tal sei versperrt, berichtet der Sender, die Marteller seien auf sich gestellt. Schulen und Kindergärten sollen am Montag geschlossen bleiben.

In großen Teilen Südtirols hohe Lawinengefahr

Die Lage in Südtirol ist wegen anhaltender Schneefälle schon seit Tagen angespannt. Die Brennerautobahn war am Sonntag vorübergehend zwischen Brixen und Sterzing gesperrt, teilte die Verkehrsleitzentrale mit. Auch zahlreiche andere Straßen waren nicht befahrbar. Es herrsche im Großteil Südtirols Lawinengefahr Stufe 4, erklärte Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter.

Auch in anderen Teilen Italiens sorgen anhaltende Niederschläge seit Tagen für Probleme. In Venedig stand am Sonntag erneut der Markusplatz unter Wasser. Das zeigte auch eine Live-Webcam auf den Platz. Die Kommune warnte erneut vor starkem Wind. Bürgermeister Luigi Brugnaro sperrte zudem wieder den Markusplatz und rief zur „maximalen Vorsicht“ auf. Die Stadt kämpft seit Tagen mit Hochwasser.

In Rom entwurzelte ein Sturm zahlreiche Bäume

Über Rom fegte in der Nacht ein Sturm. Zahlreiche Bäume kippten um. Auch in der Toskana herrschte Alarm. In der Gegend um Grosseto wurden Dächer abgedeckt, teilte die Feuerwehr mit. (dpa/tma)