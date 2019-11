Hunderte Millionen Euro Hochwasserschäden in Venedig

Venedig. Für Venedig gibt es noch keine Hochwasser-Entwarnung. Der Pegel soll am späten Freitagmorgen noch einmal um rund 30 Zentimeter steigen.

Lage in Venedig spitzt sich zu - Bürgermeister warnt

Venedig steht nach den heftigen Regenfällen zu mehr als 80 Prozent unter Wasser – und kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die Lage ist erneut angespannt. Für Freitagvormittag (11.20 Uhr) war ein Wasserstand von 160 Zentimeter über dem normalen Meeresspiegel vorhergesagt, teilte die Kommune mit. „Ein weiterer Tag des Alarms“, schrieb der Bürgermeister Luigi Brugnaro auf Twitter und rief die Einwohner zur Vorsicht auf. Vor allem der Wind sei wieder sehr stark.

Schulen waren genauso wie der Dogenpalast geschlossen. Auch der Markusplatz war überschwemmt. In der Nacht zu Mittwoch hatte das Wasser allerdings noch deutlich höher gestanden. Es war ein Rekordwert von 187 Zentimetern registriert worden. Das war der höchste Wert seit mehr als 50 Jahren. Das bedeutet, dass mehr als 90 Prozent der historischen Stadt unter Wasser standen.

Italiens Regierung hat den Notstand für Venedig ausgerufen. Damit werden 20 Millionen Euro an Soforthilfen frei. Privatleute können mit Soforthilfen von 5000 und Geschäftsleute von 20.000 Euro rechnen.

Großartige Besserung ist aber weiter nicht in Sicht. Im ganzen Norden Italiens, aber auch in anderen Landesteilen werden für die nächsten Tage weiter heftige Niederschläge erwartet. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen. Am Freitagabend werden die Pegelstände laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa aber zunächst einmal auf rund 100 Zentimeter zurückgehen.

Venedig: Rekord-Hochwasser – Das Wichtigste in Kürze:

In Venedig haben starke Regenfälle für Hochwasser gesorgt

Ein Mensch starb

Kritik erzürnt sich am Flutschutz

Große Sorge bereitet der Markusdom, in den Salzwasser eingelaufen ist

In den nächsten Tagen werden weiter heftige Niederschläge erwartet

Auch der Markusdom war in der Nacht zu Mittwoch überflutet worden. Bis zu 1,10 Meter hoch soll das Wasser gestiegen sein. Die Krypta glich einem Schwimmbad.

„Das Wasser ist in die Krypta eingedrungen, nachdem es die Fenster eingedrückt hatte“, berichtet Mario Piana, der Chefarchitekt der Basilika. „Der Untergang des Markusdoms hat bereits begonnen.“ Nach durchwachten Nächten während des Hochwassers wirken die Furchen im Gesicht des 67-jährigen Architekten tiefer denn je.

Markusdom: Salzwasser könnte den Marmor zerstören

Angesichts der katastrophalen Ausmaße des Hochwassers bemüht er sich, die Lage dennoch so sachlich wie möglich aber mit der gebotenen Drastik zu beschreiben. Die Basilika sei zwar äußerlich intakt, doch das Salzwasser verursache Schäden, die erst später sichtbar würden. „Der Markusdom ist wie ein Patient, der Strahlungen ausgesetzt war, am ersten Tag sieht es aus, als sei nichts geschehen, aber ein paar Tage später fallen Haare und Zähne aus.“

Die Hochflut drückte salziges Meerwasser in das Süßwasser der Lagune. Dieses habe die Säulen der vollgelaufenen Krypta des Doms nicht zum Einsturz gebracht, aber das Salz zerstört den Marmor der Säulen.

Venedigs Hotels klagen über Schäden

Auch Hoteliers klagen über große Schäden, viele Touristen haben ihre Reisen in die Lagunenstadt bereits abgesagt. Es habe viele Absagen von Urlaubern gegeben, sagte Laura Ferretto vom Hotelverband Federalberghi Veneto der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „Die Schäden sind enorm.“ Viele Hoteliers seien wütend über die Untätigkeit der Politiker, etwas für den Schutz der Stadt zu tun.

„Es gab so viele Versprechen und nichts wurde getan“, sagte sie mit Bezug auf das umstrittene Flutschutzprojekt „Mose“, das seit Jahren geplant aber immer noch nicht fertig ist. Auch der Tourismusverband der Region klagte über die schweren Schäden.

„Hier ist die ganze Küste untergegangen“, erklärte der Regionalpräsident des Verbandes Confturismo und Federalberghi Veneto, Marco Michielli. „Die Schäden sind derzeit nicht zu beziffern, die Touristenunterkünfte stehen vor Tausenden Problemen, während die Strandbäder dem Erdboden gleichgemacht wurden.“

Eine Frau sitzt auf einem Stuhl im Hochwasser auf dem Markusplatz. Foto: Claudio Furlan / dpa

Auch auf den Bildern der am Markusplatz installierten Livecam ist am Donnerstag noch zu sehen, wie der Platz überflutet ist – auch wenn das Wasser längst nicht mehr so hoch steht wie noch am Mittwoch.

Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte bei einem Besuch in Venedig an, dass die Regierung den Notstand für die Unesco-Welterbestadt ausrufen wird. Gestritten wurde wieder heftig um das skandalgeplagte Flutschutzprojekt.

Wetter in Venedig bleibt regnerisch

Und das Wetter bleibt erstmal regnerisch. So wird das Wetter in Venedig in den nächsten Tagen:

Freitag: Viel Regen, Temperaturen bis maximal 15 Grad

Viel Regen, Temperaturen bis maximal 15 Grad Samstag: Regen, Temperaturen bis maximal 13 Grad

Regen, Temperaturen bis maximal 13 Grad Sonntag: Regen, Temperaturen bis maximal 14 Grad

Der Wasserstand war getrieben durch heftige Winde so hoch gestiegen wie seit der verheerenden Flut im Jahr 1966 nicht mehr. Wissenschaftler führen die zunehmenden Fluten in Venedig auch auf den Klimawandel zurück, der den Meeresspiegel ansteigen lässt.

Klimaforscher: Wir werden Venedig verlieren

„Venedig werden wir verlieren, das ist nicht umstritten“, sagte vor einem Jahr Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. „Was wir definitiv wissen: Ereignisse wie jetzt in Venedig werden durch die Klimaerwärmung verstärkt “, sagte Levermann.

„Wenn sich Ozeane erwärmen, verdunstet mehr Wasser in die Atmosphäre und das muss wieder raus. Dadurch entsteht mehr Niederschlag für den ganzen Globus. Gleichzeitig häufen sich Starkregenereignisse.“ Durch den CO2-Ausstoß werde Venedig künftig unter dem Meeresspiegel liegen. „Deshalb ist es entscheidend, was wir jetzt und in der Zukunft dagegen unternehmen.“

Viele Touristen haben bereits ihre Reise nach Venedig abgesagt. Foto: Claudio Furlan / dpa

Boote trieben herrenlos durch Kanäle, Hotels überschwemmt

Die Bilder aus Venedig erschreckten in den vergangenen Tagen: Wasserbusse schleuderte der starke Wind ans Ufer und versenkte einige, mindestens 60 Schiffe wurden beschädigt. Gondeln und Boote wurden aus Vertäuungen gerissen und trieben durch Kanäle. Hotels wurden überschwemmt. Ein Mensch starb.

Kulturminister Dario Franceschini sprach von einem „Notfall“. Kulturdenkmäler seien durch salziges und schmutziges Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Kunstwerke in Sammlungen oder Material in Archiven und Bibliotheken seien aber nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt worden.

Bei dem schweren Hochwasser in Venedig wurde der Markusplatz vollkommen überflutet. Foto: Andrea Merola / dpa

Schulen und Kindergärten sollten auch am Donnerstag geschlossen bleiben, der Schiffsverkehr war extrem eingeschränkt. Die Oper La Fenice sagte Aufführungen ab. Die Kunst-Biennale erklärte dagegen, wieder zu öffnen, nachdem das Gelände am Mittwoch gesperrt war und die Kunstwerke auf Schäden überprüft wurden.

Menschen waten über einen überfluteten Platz in der norditalienischen Stadt. Foto: Andrea Merola / dpa

„Wir haben es mit apokalyptischen Zerstörungen zu tun“, befand der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia. Auf der südlich der Stadt gelegenen Insel Pellestrina sei ein 78-jähriger Mann am späten Dienstagabend von einem elektrischen Schlag getroffen worden, als er versuchte, die Entwässerungspumpe in seinem überfluteten Haus wieder in Gang zu setzen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

Auch in anderen Regionen Italiens haben schwere Unwetter für Verwüstungen und Chaos gesorgt. So kam es durch ein großes Tief auch in den Regionen Sizilien, Basilikata und Kalabrien zu Stürmen und Unwettern. Venedig wird wegen seiner Lage in der Lagune immer wieder von Hochwasser heimgesucht, die Lage verschärft sich aber zunehmend.

Stadtratsmitarbeiter bauen provisorische Gehsteige auf. Foto: Luca Bruno / dpa

Venedigs Bewohner sind sauer auf die Politik

Der mangelnde Hochwasserschutz sorgt für Streit in der Stadt. Das Projekt mit dem Namen „Mose“ trägt bereits den Titel „die große Unvollendete“ – eine Art venezianischer BER (der Berliner Pannen-Flughafen) also. Dabei hegen Kritiker Zweifel, ob das Bauwerk den seit der ersten Planungsphase gestiegenen und häufiger gewordenen Fluten Einhalt gebieten wird.

Derzeit wird mit einer Inbetriebnahme in zwei Jahren gerechnet. Möglicherweise kann es im Frühjahr 2021 probeweise eingesetzt werden. Doch nicht nur an Verzögerungen ist die Geschichte des „Mose“ reich. Vor fünf Jahren wurde das Bauwerk von einem beispiellosen Korruptionsskandal überrollt.

„Ein Werk des Wahnsinns und der größte Diebstahl der letzten fünfzig Jahre in Italien“, nennt der Gründer der berühmten Harry’s Bar in Venedig, Arrigo Cipriani, das Schleusensystem. Die Regierungen hätten schon immer viele Worte gemacht, denen wenig Taten gefolgt seien.

1966 steigt die Hochwassermarke auf 198 cm und umspült den Dogenpalast (l.) und die St. Georgskirche. Foto: Uncredited / dpa

Bürgermeister: Mit Flutschutzprojekt „Mose“ wäre Hochwasser nicht passiert

Ministerpräsident Giuseppe Conte gesteht ein, dass es in der Geschichte des Baus zahlreiche Verzögerungen und Probleme gegeben habe. Um Gelder für Soforthilfe für Bewohner und Geschäftsleute zu ermöglichen, erklärte der Ministerrat den Notstand für Venedig. Allein für die Restaurierung und Vorsorgemaßnahmen gegen künftige Fluten will das Kulturministerium drei Millionen Euro für den Markusdom zur Verfügung stellen.

Touristen ziehen ihr Gepäck über provisorische Gehsteige. Foto: Luca Bruno / dpa

Italien: Schwere Unwetter

Italien wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Unwettern heimgesucht. Erst Ende Oktober sorgte heftiger Regen für Verwüstungen und Chaos im Nordwesten Italiens. Im Juli gab es drei Tote in zwei Tagen nach schweren Unwettern im ganzen Land.

