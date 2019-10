Familiendrama: Frau und Sohn von „Tarzan“-Star Ron Ely tot

Im Haus des „Tarzan“-Schauspielers Ron Ely (81) ist es am Dienstagabend zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Seine Frau, Valerie Lundeen Ely (62), wurde mit mehreren Messerstichen getötet, wie die Polizei von Santa Barbara auf ihrer Homepage mitteilt. Der Tatverdächtige, Elys Sohn Cameron (30), wurde von Polizisten erschossen.

Dem Bericht zufolge wurden die Polizisten per Notruf in das Haus des Schauspielers gerufen. Dort fanden sie die Leiche seiner Frau. Die Polizisten suchten das umliegende Gelände nach dem dringend tatverdächtigen Sohn, Cameron Ely, ab und stellten ihn auf dem Ely’schen Grundstück.

Tödliche Schüsse: Vier Polizisten feuern auf Ron Elys Sohn Cameron

Weil er laut Polizeibericht „eine Bedrohung darstellte“, feuerten vier Beamte aus ihren Dienstwaffen auf ihn und verletzten ihn tödlich. Inwiefern er die Beamten bedroht hatte, wird aus dem Bericht allerdings nicht klar. Die Polizisten blieben unversehrt. Auch Ron Ely wurde Medienberichten zufolge bei dem Vorfall nicht verletzt.

Ron Ely 1966 in der Serie „Tarzan“. Foto: ABC / imago/ZUMA Press

Ely wurde in den 1960er Jahren durch seine Rolle in der Fernsehserie „Tarzan“, die auch in Deutschland ausgestrahlt wurde, berühmt. Gemeinsam mit Uschi Glas, die im März dieses Jahres ihren 75. Geburtstag feierte, spielte er in der Italo-Western-Komödie „100 Fäuste und ein Vaterunser“.

Ely war seit 1984 mit Valerie Lundeen, einer früheren Schönheitskönigin aus Florida, verheiratet. Das Paar bekam drei Kinder, zwei Töchter und Sohn Cameron. (jkali/dpa)