Dürfen Bäckereien bald nicht mehr den ganzen Sonntag öffnen?

Viele Kunden würden sich wohl über längere Öffnungszeiten von Bäckereien am Sonntag freuen – doch ist das überhaupt erlaubt?

Der Bundesgerichtshof soll am Donnerstag die Frage klären: Dürfen Bäckereien sonntags nur wenige Stunden öffnen und Brötchen verkaufen, oder auch den ganzen Tag? Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die Richter ein Brötchen als „zubereitete Speise“ sehen.

Hintergrund der Verhandlung ist ein Fall aus Bayern. Dort dürfen Bäckereien sonntags eigentlich nur für drei Stunden öffnen. Ein Backwaren-Hersteller mit Filialen in München hatte jedoch wesentlich länger offen, wogegen die Wettbewerbszentrale geklagt hatte.

Die Bäckerei-Kette hatte bisher argumentiert, dass in den Filialen Tische und Stühle stehen würden und diese deshalb als Gaststätte gewertet werden müssten. Für Restaurants, Kneipen und andere Gasthäuser gilt die Beschränkung zum Verkauf am Sonntag nämlich nicht. Dort dürfen „zubereitete Speisen“ auch zu anderen Zeiten verkauft werden.

Öffnungszeiten von Bäckereien: Gerichte hatten Klage zuvor abgewiesen

Münchener Gerichte waren der Argumentation gefolgt und hatten die Klage der Wettbewerbszentrale abgewiesen. Laut den Vorinstanzen zählen Brötchen auch zu den „zubereiteten Speisen“.

Die Wettbewerbszentrale will das in Karlsruhe grundsätzlich klären lassen. Die Richter können ihr Urteil gleich am Verhandlungstag oder erst später verkünden. (Az. I ZR 44/19) (dpa/ac)