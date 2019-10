Waldbrandgefahr: 800.000 Haushalte in Kalifornien ohne Strom

In Kalifornien besteht wieder Waldbrandgefahr.

San Francisco. Hunderttausende Haushalte in Kalifornien haben keinen Strom mehr. In dem US-Bundesstaat steigt die Waldbrandgefahr durch starke Winde.

In Kalifornien steigt wieder die Waldbrandgefahr. Ab Mittwoch werden in Nordkalifornien starke Winde erwartet, vorsorglich hat der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) für weite Teile Nordkaliforniens die Stromversorgung abgeschaltet.

Bis zu 800.000 Kunden in 34 Bezirken des Westküstenstaates sind von der Maßnahme betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. PG&E bezeichnet den Schritt als Vorsichtsmaßnahme wegen einer erhöhten Waldbrandgefahr bei starken Winden. Die Stromabschaltungen begannen schon in der Nacht zu Mittwoch.

Großbrände wegen schlecht gewarteter Stromleitungen

Vorwürfe gegen PG&E wegen schlecht gewarteter Stromleitungen sind nach zahlreichen Großbränden in Kalifornien in den vergangenen Jahren immer wieder laut geworden.

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Große Teile Kaliforniens verschwanden im August 2018 unter dichten Rauchschwaden. Die Fotos aus den Waldbrandgebieten wirkten apokalyptisch. Foto: REUTERS / PATRICK T. FALLON / REUTERS Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Seit Wochen wüteten an verschiedenen Orten in dem US-Bundesstaat schwere Brände. Foto: Josh Edelson / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Im Norden Kaliforniens waren zwei Brände zum größten Feuer in der Geschichte des US-Staates zusammengewachsen. Dieses Bild zeigt Rauchschwaden über einer Hügelkuppe nahe des sogenannten Mendocino-Komplexes. Dort bránnte Wald auf einer Fläche doppelt so groß wie der Bodensee. Foto: Neal Waters / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Aus dem Weltraum war das verheerende Ausmaß zu erkennen: Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst hat dieses Foto von Bord der Internationalen Raumstation ISS aus aufgenommen. Foto: Alexander Gerst / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Ein Löschflugzeug ließ seine Ladung über Lakeport nördlich von San Francisco ab. Foto: Kent Porter / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 In der Region waren mehr als 3200 Feuerwehrleute im Einsatz, mehr als 15.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Foto: Mark Mckenna / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Ein Feuerwehrmann am Pool eines Hauses in Lakeport, wo kurz zuvor ein Löschflugzeug rot gefärbtes Wasser verteilt hat. Foto: Kent Porter / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Dieses Bild entstand Ende Juli in Redding ganz im Norden von Kalifornien. Dort wütete seit mehreren Wochen das Ferguson-Feuer in den benachbarten Nationalparks Sequoia und Kings Canyon. Foto: Hector Amezcua / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Feuerwehrleute am Rande eines Waldbrands in Scotts Valley nahe Lakeport. Foto: Kent Porter / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Lakeport, Kalifornien: Ein Feuerwehrmann überwachte ein brennendes Gebäude, um sicherzustellen, dass sich die Flammen nicht ausbreiteten. Foto: Noah Berger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Oakhurst in der Nähe des Yosemite-Nationalparks in Zentralkalifornien: Der Park war wegen der Brände für Besucher gesperrt. Foto: Noah Berger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Wenn das Feuer naht, bleibt oft nur wenig Zeit zur Flucht: Diese Frau rettete ihre Habseligkeiten mit einer Schubkarre vor den Bränden in Lakeport. Foto: Noah Berger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Mark Petersons Haus in Redding wurde durch ein Feuer zerstört. Foto: Noah Berger / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Vom Dardanelle Resort in Tuolumne County blieben nach dem Feuer nur rauchende Trümmer. Foto: Marty Bicek / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Kalifornien- So schlimm wüteten die Brände 2018 Apokalyptisch. Foto: Marty Bicek / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Der verheerende Waldbrand in der nordkalifornischen Ortschaft Paradise, der im vorigen November 85 Menschen das Leben kostete, soll durch defekte Stromleitungen ausgelöst worden sein. Bei dem Feuer hatten viele Menschen ihr Zuhause verloren. Viele Prominente flohen vor den Flammen in Malibu. Nicht nur die Villa von Thomas Gottschalk wurde vollkommen zerstört.

Starker Wind, warme Temperaturen und eine trockene Vegetation trugen Untersuchungen zufolge dazu bei, dass sich die Feuer extrem schnell ausbreiteten.

Mehr als 18.000 Gebäude brannten ab

Ende 2018 waren die ersten Bewohner nach Paradise zurückgekehrt, zunächst nur für 24 Stunden, für länger galt die Erlaubnis zunächst nicht. Das sogenannte Camp-Feuer war am frühen Morgen des 8. November ausgebrochen. Mehr als 18.000 Gebäude brannten binnen Stunden aus, darunter fast 14.000 Wohnhäuser.

85 Menschen kamen ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos. Es war der Brand mit den meisten Toten in Kalifornien seit Beginn der Aufzeichnungen. Als Folge der Zerstörung von Paradise haben zahlreiche Betroffene Schadenersatzklagen eingereicht.

Heftige Waldbrände im Amazonasgebiet

In den vergangenen Wochen hatten besonders die dramatischen Bilder des brennenden Amazonas-Regenwaldes für Schlagzeilen gesorgt. (dpa/msb)