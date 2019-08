Peter-Maffay-Konzert: Wie Fans kostenlos dabei sein können

Einen Geburtstag feiert man im Kreise seiner Lieben. Rockmusiker Peter Maffay zählt dazu seine Fans, die ihn auf seiner 50-jährigen Karriere begleitet haben. Rund um seinen 70. Geburtstag am 30. August wird es um den Sänger also ziemlich laut und groß.

Zum Anlass seines 50-jährigen Bühnenjubiläums bringt Peter Maffay am 30. August sein neues Album „Jetzt“ heraus. Dafür hat er 14 neue Songs eingespielt. Unter anderem hat ihn bei seinen Kompositionen Musiker Johannes Oerding unterstützt. Seinen runden Geburtstag will der Rocksänger mit zwei besonderen Konzerten in Berlin feiern.

Dabei handle es sich nicht nur um sein persönliches Bühnenjubiläum, sondern auch das seiner Fans, wie Maffay unserer Redaktion im Interview erzählte.

Denn am 28. und 29. August spielt Maffay zwei Konzerte in der Berliner Columbiahalle

Doch nicht nur die Fans, die sich ein Ticket für die Konzerte kaufen, können den Auftritt des Rockmusikers live verfolgen. Das Konzert am 29. August wird von der Telekom live auf Magenta TV übertragen. Der Livestream ist kostenlos.

Zeitgleich zeigen 76 deutsche Kinos von CineStar und Cinemaxx bundesweit das Konzert. Die Übertragung beginnt am 29. August um 22 Uhr mit einer Dokumentation über die Arbeit am neuen Album, um 22.30 wird in die Columbiahalle zum Konzert geschaltet. Wenn um 00 Uhr der Auftritt zu Ende ist, signiert Peter Maffay noch sein neues Album, das dann in der Halle zu kaufen sein wird.

Maffay, der mit 69 noch einmal Vater geworden ist, bewundert die Jugendlichen der „Fridays-For-Future“-Bewegung für ihr Engagement.