Berlin. Topmodel Heidi Klum und Musiker Tom Kaulitz haben auf Italiens Trauminsel Capri geheiratet. Auch die Flitterwochen haben es in sich.

Heidi Klum und Tom: So luxuriös sind ihre Flitterwochen

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben sich auf Capri das Ja-Wort gegeben. Für große Freude sorgte ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk, das Klum und Kaulitz von den Kindern des Models geschenkt bekam. Dabei handelt es sich um ein selbstgemaltes Bild von Leni (15), Henry (14), Johan (12) und Lou (9). Es zeigt sie gemeinsam mit Tom Kaulitz und Heidi Klum auf der Jacht Christina O, die derzeit vor der Küste Capris anlegt.

Denn die Hochzeit fand am vergangenen Samstag auf Italiens Trauminsel im Golf von Neapel statt. Danach ging die Party erst richtig los: Nachdem das frischvermählte Paar verbotenerweise ein Bad in der berühmten Blauen Grotte genommen hatte, genossen sie ihre Flitterwochen. Dabei zog das Model weiter bei ihrem offensichtlich vorher beschlossenen Plan: Sie ist noch immer stets in Weiß gekleidet.

Heidi Klums und Tom Kaulitz’ Hochzeit – Das Wichtigste in Kürze:

Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen auf Capri ihre Flitterwochen

Ihr Wohnort: eine legendäre Jacht, die bereits von US-First-Lady Jackie Kennedy genutzt wurde

Doch vorher hatte das Paar Ärger mit der italienischen Polizei

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben die Blaue Grotte besucht – und waren dabei offenbar auch im Wasser

Doch das ist verboten

Das Model hatte kürzlich ein Hochzeitsfoto auf Instagram gepostet

Klum, die ihre Fans eigentlich täglich mit neuen Fotos auf ihrem Instagram-Account versorgt, hatte sich in den vergangenen Tagen mit dem Posten zurückgehalten, lediglich zwei Bilder veröffentlicht. Doch diese Zeit ist nun vorbei: Das deutsche Top-Model liefert Eindrücke von der Party auf der Jacht Christina O, die derzeit vor der Küste Capris liegt.

Klum und Kaulitz nutzen legendäre Jacht vor Capri

Dabei handelt es sich um keine gewöhnliche Jacht. Sie gehörte zunächst dem Reeder Aristoteles Onassis und Jackie Kennedy, der früheren First Lady der USA und Ehefrau des erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy. Nach dem Tod der First Lady und Onassis ging die Jacht in den Besitz der Tochter des Reeders über, die nach ihrem Tod an den griechischen Staat verschenkt wurde.

Um die Luxus-Jacht zu mieten, mussten Klum und Kaulitz tief in die Tasche greifen. So gibt es Berichte darüber, dass für eine Woche mehrere Hunderttausend Euro verlangt wird. Dafür kriegt man einiges geboten: Es gibt einen Spielraum für Kinder, einen Kino-Raum, ein Spa sowie einen Salon. Es gibt sogar eine Rutsche, mit der man von Deck direkt ins Meerwasser rauschen kann.

Heidi Klum in Weiß gekleidet

Und das Ehepaar lässt sich die Vorzüge der Jacht sichtlicht gefallen, wie auf Instagram zu sehen ist. Mal ist Klum dabei zu sehen, wie sie sich an die Reling lehnt, während davor zwei Weingläser zu sehen sind. Dann zeigen sich Kaulitz und Klum, die konsequent in Weiß gekleidet ist, in einem Selfie, das auf einem Jetski entstanden ist.

Im Hintergrund sieht man auch deutlich die legendäre Luxus-Jacht. Auch die Wasserrutsche wird genutzt. Den Fans scheinen die Fotos jedenfalls bestens zu gefallen. Es gibt kaum ein Foto, das nicht von Hunderttausenden mit „Gefällt mir“ markiert wird.

Topmodel badet in der Blauen Grotte - das ist verboten

Nachricht vom 7. August 2019: Die Traum-Hochzeit wollte das Paar offenbar mit einem Sprung in die berühmte Blaue Grotte krönen – doch das rief die italienische Polizei auf den Plan, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Denn ein Bad in der Touristenattraktion kann zur Gefahr werden. Doch was war eigentlich genau geschehen?

Das frischvermählte Brautpaar fuhr nach der Hochzeit demnach noch zu der berühmten Grotte, um dort mit rund 20 Gästen ein Bad zunehmen. Bereits vor etwa einem Jahr planschten beide in trauter Zweisamkeit in dem Wasser, posteten davon sogar ein Video auf Instagram. Damals hatte das Paar allerdings noch Glück: Es kam ungestraft davon.

Dieses Mal aber warteten die Carabinieri an der Blauen Grotte, in der das Baden ausdrücklich verboten ist. Deshalb droht nun offenbar ein Bußgeld von mehreren Tausend Euro.

RTL zeigte indes Bilder, wie einige Hochzeitsgäste auf Booten in die Grotte fuhren. Natürlich mit dabei: Klums dritter Ehemann Tom Kaulitz. Gut zu sehen war, dass das Model die Grotte mit trockenen Haaren und frischer Kleidung erreichte. Als das Boot wieder hinausfuhr, war Klum jedoch nass.

Auf den Aufnahmen waren auch Polizisten zu sehen, die die Grotte bewachten. Und Heidi Klum später Geld verlangten. Das Planschen ist auch verboten, weil bei steigendem Meeresspiegel das Höhlenareal schnell zur Todesfalle werden kann.

Laut RTL kostet das illegale Badevergnügen rund 6000 Euro. Der Umstand, dass Klum die Höhle nass verließ, soll laut dem Kölner Fernsehsender als Beweis ausreichen.

Capri: Tom Kaulitz und Heidi Klum offenbar von Bill verheiratet

Auf Capri gaben sich die beiden zuvor am Wochenende das Ja-Wort, nach Wochen und Monaten des Rätselns. Drei Tage Party, Heidi Klum wechselte fortwährend das – stets weiße – Outfit. Verheiratet hat die zwei Verliebten dann offenbar Kaulitz-Bruder Bill.

Heidi Klum- So zelebriert sie ihre Liebe zu Tom Kaulitz

Dass Klum sich auch mit dem Bruder ihres Gatten prächtig versteht, ist bekannt – immer wieder postete sie bei Instagram Bilder von den Konzerten der Band, immer wieder tauchte Bill auch abseits der Bühne auf. Und ihm wurde eine weitere Ehre zuteil: Auf dem zweiten Foto, das Heidi auf Instagram postete, war er zu sehen – gemeinsam mit seinem Bruder.

Ansonsten warten die Fans noch auf weitere offizielle Bilder – bisher ist nicht bekannt, ob Heidi Klum die Rechte an den richtigen Hochzeitsfotos zum Beispiel einem Magazin verkauft hat. Was in der Promi-Branche durchaus üblich ist – und ja auch ein bisschen die Feierlichkeiten refinanziert.

Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri – Die wichtigsten Fragen:

Warum war Klums Vater nicht bei der Hochzeit?

Günther Klum war bei dem pompösen Fest nicht dabei. Zu den Gründen gibt es viele Spekulationen und keine offizielle Aussage von Günther oder Heidi Klum. Doch das Verhältnis scheint belastet zu sein. Wie die „Bunte“ berichtet, soll es vor einigen Wochen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Auch die „Gala“ schreibt, dass aus dem Umkreis der Familie zu hören sei, dass der Vater keinen Draht zum dritten Ehemann der Tochter gefunden habe.

Die „Bild“ veröffentlichte Bilder des 73-Jährigen – während Tochter Heidi auf der Insel in Saus und Braus ihre Liebe zelebrierte, shoppte der Vater in Bergisch Gladbach im Gartencenter.

Am 30. Mai hatte Klum noch auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Vater gepostet – „I love you“, schrieb sie, dazu „Papa“ zwischen zwei Herzen.

Was hat der Spaß gekostet?

Gute Frage. Diverse Medien berichten von einem Millionenbetrag. Während Kaulitz’ Band Tokio Hotel bei weitem nicht mehr die Verkaufszahlen erreicht, die sie noch vor eineinhalb Jahrzehnten hatte („Durch den Monsum“), läuft es bei Heidi schon dank „Germany’s Next Topmodel“ super. Denn: Mit ProSieben hat sie einen Vertrag bis 2025 gemacht. Das sind noch sechs Jahre. Was grob der Dauer von Heidis erster Ehe entspricht.

Heidi Klum trug ein schulterfreies Brautkleid mit Blumenornamenten und einen langen Schleier. Foto: Splash News

Wie heißt Klum ab sofort?

Möglicherweise Kaulitz. Am Montag – nach einem Hochzeitsmarathon auf Capri – hat die Moderatorin auf Instagram ein Foto von der Vermählung gepostet. Dazu schrieb sie nicht nur „We did it“, „wir haben es getan.“ Sondern auch „Mr. & Mrs. Kaulitz“.

Schon vor wenigen Wochen hatte sie ein Autogramm mit Kaulitz signiert. Dass sie und ihr Tom sich schon vor Monaten das Ja-Wort in Los Angeles gegeben haben sollen (nur eben ohne große Feier), gilt als offenes Geheimnis. Das ist alles keine finale Bestätigung. Und als Künstlername kann sie ja weiter Klum sein.

Welche Promis waren da?

Neben Tom Kaulitz’ Bruder Bill – Sänger von Tokio Hotel – zum Beispiel Sänger Sasha, „GNTM“-Jury-Mitglied Thomas Hayo und Wolfgang Joop. Auch da: Melanie B. von den Spice Girls, die dank einer US-Casting-Show („America’s Got Talent“) dicke mit Heidi ist. Und die sich offenbar nicht an die angeblich verhängte Regel hielt: Social-Media-Verbot! Melanie B. postete fröhlich ein Foto der beiden.

Hochzeit auf Capri: Heidi Klum und Tom Kaulitz winken von einem Boot. Foto: Sanjin Strukic / dpa

Traumhochzeit auf Capri: Heidi Klum sagt „Ja“ zu Tom Kaulitz

Kaum eine Promi-Hochzeit dürfte diesen Sommer so viel Aufsehen erregen wie die von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Zur Hochzeit auf Capri sollen allerlei prominenten Hochzeitsgästen geladen gewesen sein es soll mehrere Partys gegeben haben.

Heidi Klum war da etwas feierlicher unterwegs. Auf Fotos im Netz ist Heidi Klum in einem pompösen weißen Kleid mit Blumenornamenten und langem Schleier zu sehen, Tom Kaulitz in einem weißen Anzug. Die Trauung soll Medienberichten zufolge sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz gehalten haben. Auf Fotos trägt er eine Stola, einen liturgischen Schal. „Bild“ zeigt die Fotos (Bezahlinhalt).

Zum Altar wurde Heidi Klum von ihrem Sohn Henry geführt, wie Paparazzi-Fotos zeigen, die von promiflash.de veröffentlicht wurden. Während der Trauung waren auch Klums Kinder, Leni, Johan und Lou an der Seite ihrer Mutter. Sie trugen ebenfalls Weiß.

Hochzeitsmenü von Cornelia Poletto

Als Hochzeitsmenü gab es eine Hochzeitssuppe sowie Wiener Schnitzel, Fisch oder Vierländer Ente. Verantwortlich für die Speisen war Köchin Cornelia Poletto.

Heidi Klum und Tom Kaulitz heiraten auf Luxus-Jacht

Die Hochzeit fand laut den Berichten auf der 100-Meter-Jacht „Christina O“ statt. Das Schiff war mit weiß-rosa Blumen über und über geschmückt. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Militärschiff, das der legendäre griechische Reeder und Milliardär Aristoteles Onassis zu einer Luxus-Jacht umgebaut hatte.

Laut übereinstimmender Medienberichte gingen die Hochzeitsfeierlichkeiten schon am Freitag mit einer Dinnerparty los. Am Tag nach der Trauung soll es dann noch einen Brunch mit den Gästen gegeben haben.

Kein Termin im Standesamt von Capri

Offiziell bestätigt hatten Klum und Kaulitz den Termin und die Details zu ihrer Hochzeit im Vorfeld nicht, aber von „Gala“ über „Bild“ bis RTL hatten zahlreiche deutsche Medien von der Riesenparty, die insgesamt drei Tage dauern soll, berichtet.

Heidi und Tom- Ja-Wort auf Capri? Die Highlights ihrer Liebe

Vor einigen Wochen war bereits gemutmaßt worden, dass Klum und Kaulitz bereits im Februar in Los Angeles standesamtlich geheiratet haben. Das Paar hat das bisher nicht bestätigt.

Heidi Klum zelebriert Hochzeitsgerüchte auf Instagram

Bestätigt war im Vorfeld nicht viel, nur das: In den Tagen vor der Hochzeit waren die beiden Turteltauben bereits in Italien. Das zeigten viele Bilder auf Klums Instagram-Account. Und allerlei Fotos, die inzwischen auf Nachrichtenseiten wie „Bild“ und „Gala“ zu sehen sind.

Vor einigen Tagen wurde es dann feierlicher: Auf Klums Instagram-Account erschienen Bilder von der 46-Jährigen in einem weißen Satin-Kleid – auf einem Dreier-Selfie mit den Kaulitz-Zwillingen, beim Zitronen-Pflücken mit Hilfe vom Vielleicht-Jetzt-Schon-Ehemann Tom und auf einem Foto mit Tom Kaulitz; er trägt die Haare offen, sie nicht.

Klum und Kaulitz seit eineinhalb Jahren ein Paar

Auf Capri hatte das Paar vor etwa einem Jahr seinen ersten gemeinsamen Urlaub verbracht und ein Schmuse-Video aus der berühmten Blauen Grotte auf Instagram gezeigt – dass Baden dort verboten ist, störte die Geschäftsfrau und den Musiker offenbar nicht.

Die 46-jährige Klum, die in Deutschland und den USA Gesicht und Produzentin von TV-Shows wie „Germany’s next Topmodel“ und „Project Runway“ ist, hatte den 29-jährigen Tokio-Hotel-Gitarristen auf einer Party von Mode-Designer Michael Michalsky kennengelernt.

Sind die beiden schon standesamtlich verheiratet?

Weihnachten 2018 feierten die vierfache Mutter und der Musiker dann Verlobung – und Klum teilte ihr Glück mit ihren rund 6,5 Millionen Followern bei Instagram.

Die Ehemänner von Heid Klum: Ric Pipino (1997-2003), Sänger Seal (2005-2012) - und nun wohl auch Musiker Tom Kaulitz. Foto: MettelsiefenGOMBERTHase / dpa

Für Heidi Klum ist es die dritte Ehe. Sie war von 1997 bis 2003 mit dem Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore hat sie eine Tochter, die 2004 geboren wurde. 2005 heiratete Klum den Sänger Seal. Mit ihm hat sie drei Kinder: Die Söhne Henry (2005) und Johan (2006) und Tochter Lou (2009). Für Tom Kaulitz ist es die zweite Ehe. (sdo/moi/les/dpa)