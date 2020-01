Oscars 2020: Am 9. Februar werden die Academy Awards verliehen

Sie gelten als die wichtigsten Filmpreise der Welt: 2020 werden die Oscars zum 92. Mal verliehen. Wann ist die Oscar-Verleihung? Wer wird seine Karriere vergolden? Und wo kann man zusehen? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Oscars 2020: Wann ist die Verleihung?

Die 92. Oscars werden am Sonntag, 9. Februar 2020, im Dolby Theatre in Hollywood, dem legendären Stadtteil von Los Angeles, verliehen. Wegen der Zeitverschiebung – in Kalifornien ist es 9 Stunden früher als in Deutschland – ist der Termin in Europa tatsächlich der (sehr) frühe Montagmorgen, 10. Februar 2020.

Das ist ungewöhnlich früh im Jahr, meist fällt die Preisverleihung auf einen Sonntag Ende Februar. So auch in den kommenden Jahren: 2021 werden die Oscars am 28. Februar verliehen, 2022 am 27. Februar.

Oscars 2020: Wer sind die Nominierten?

Das dürfte zwar schon feststehen, ist aber noch nicht öffentlich: Die Nominierungen für die Oscars 2020 werden am Montag, 13. Januar, bekanntgegeben – in der Regel am frühen Morgen Ortszeit, also am frühen Nachmittag deutscher Zeit.

344 Filme hatten sich für eine mögliche Nominierung in der Top-Sparte „Bester Film“ qualifiziert. Darunter sind der düstere Thriller „Joker“ mit Joaquin Phoenix, die Weltraumsaga „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“,Martin Scorseses jüngstes Mafiaepos „The Irishman“, der südkoreanische Film „Parasite“, der auch für den Auslands-Oscar nominiert werden könnte, und der spanische Beitrag „Leid und Herrlichkeit“, von Filmemacher Pedro Almodóvar, mit Antonio Banderas in der Hauptrolle.

Auch das deutsch-amerikanische Historiendrama „A Hidden Life“ („Ein verborgenes Leben“) von US-Regisseur Terrence Malick mit dem deutschen Hauptdarsteller August Diehl könnte ins Rennen gehen. Es können höchstens zehn Filme in dieser Kategorie nominiert werden.

Es gibt mehrere Auflagen, um für den Wettbewerb in der Top-Sparte zugelassen zu werden. So müssen die Filme mindestens 40 Minuten lang sein und vor Ende Dezember in einem Kino im Raum Los Angeles angelaufen sein.

Academy Awards: Wer bestimmt, wer nominiert wird?

Verliehen werden die Preise von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, einer ehrenamtlichen Organisation. Deren Mitglieder dürfen Filme, Regisseurinnen und Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler und andere Filmschaffende für die Oscars nominieren – und, wenn die Liste der Nominierten steht, ihre Stimme abgeben, um die Sieger zu ermitteln.

Wie viele Mitglieder die Academy hat, macht sie nicht öffentlich. Nach Schätzungen des Branchenblatts „Hollywood Reporter“ müssten es mehr als 9000 Personen sein, die in der Film-Branche arbeiten.

Wer einen Oscar gewinnt, wird automatisch in die Academy aufgenommen, darüber hinaus werden jedes Jahr weitere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Mitglied zu werden

Könnten Deutsche einen Oscar gewinnen?

Das ist noch nicht klar. Zumindest aber wird kein deutscher Film für den sogenannten Auslands-Oscar nominiert werden. Der Spielfilm „Systemsprenger“ von Regisseurin Nora Fingerscheidt war zwar von German Films, der Auslands-Vertretung des deutschen Films, eingereicht worden, hatte es aber nicht in die Auswahl geschafft, aus der die Mitglieder der Academy die Wettbewerbsteilnehmer nominieren.

Zuletzt hatte Deutschland Florian Henckel von Donnersmarck mit "Werk ohne Autor" ins Oscar-Rennen geschickt. Der Film schaffte es in die Endrunde von fünf Filmen, ging bei der Gala im Februar 2019 dann aber leer aus. Gewinner war der mexikanische Beitrag "Roma" von Regisseur Alfonso Cuarón.

Wo läuft die Oscar-Verleihung im deutschen Fernsehen und im Stream?

ProSieben überträgt seit vielen Jahren die Oscar-Verleihung aus Los Angeles. Zum Einstimmen zeigt der Sender immer ein passendes Programm – zur Primetime oft einen Oscar-prämierten Film, dann einen Oscar-Countdown, bis die Live-Berichterstattung vom roten Teppich startet. Die Live-Übertragung beginnt um 2 Uhr. Das genaue Programm steht nach Angaben von ProSieben noch nicht fest, soll aber bald bekannt gegeben werden.

Die Acadamy wird außerdem selbst einen Stream vom roten Teppich auf Twitter liefern: Wie auch schon 2019 wird der Stream auf dem Account @TheAcademy zu sehen sein.

Wann beginnt die Oscar-Verleihung?

Die Oscars werden ab 2 Uhr deutscher Zeit verliehen. In Hollywood ist es dann erst 17 Uhr.

Wer moderiert die Oscars?

Kevin Hart sollte die Oscars moderieren – und sagte nach Kritik an alten, schwulenfeindlichen Tweets ab. Foto: Jamie McCarthy / Getty Images

Gute Frage. 2019 hatte die Oscar-Verleihung keinen Moderator. Eigentlich sollte Komiker Kevin Hart durch die Show führen. Doch dann tauchten Tweets auf, in denen Hart vor einigen Jahren schwulenfeindliche Witze gemacht hatte. Hart wollte sich zunächst nicht entschuldigen – und sagte die Moderation schließlich ab. Später bat Hart die LGBTQ-Community allerdings doch um Verzeihung.

Die Show ohne Moderator bekam gute Kritiken. Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob die Oscars 2020 wieder ohne Moderator über die Bühne gehen soll – und falls nicht, wer durchs Programm führen soll. Bislang waren die Moderatoren immer Monate im Voraus bekanntgegeben worden – jetzt sind es nur noch wenige Wochen bis zur Preisverleihung.