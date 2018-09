Hamburg: Mann tötet Behördenmitarbeiter bei Zwangseinweisung

Ein 28-jähriger Mann hat am Montag bei einer Zwangseinweisung in Hamburg einen Behördenmitarbeiter tödlich und zwei weitere Männer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei Mitarbeiter des Zuführdienstes und ein Betreuer die Wohnung des Mannes am Vormittag aufgesucht haben. Sie sollten...