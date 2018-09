Föhn in Badewanne geworfen – Sohn soll Mutter getötet haben

In Darmstadt ist eine Seniorin ums Leben gekommen, während sie in ihrer Badewanne lag. Ursache für ihren Tod ist offenbar ein Stromschlag, den ihr 53-jähriger Sohn hervorgerufen haben soll.Der Mann wurde am Samstag widerstandslos festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag...