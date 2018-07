Eurojackpot geknackt: Zwei Deutsche teilen sich 90 Millionen Euro

Der Eurojackpot von 90 Millionen Euro geht je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen. Mit dem Tipp der richtigen Zahlen 2-7-24-38-45 plus den zwei Zusatzzahlen 5 und 8 haben die Spieler – oder Tippgemeinschaften – jeweils 45 Millionen Euro gewonnen, wie Westlotto am Freitag in Münster...