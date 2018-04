Chemo Chicas im WDR: Diese Frauen zeigen „Herrn Krebs den Stinkefinger“

„Jetzt. Morgen. Übermorgen. Immer Tag für Tag, so geht das“, sagt Peter, einer der wenigen Männer in dieser Dokumentation über Frauen mit Brustkrebs. Peter ist der liebevoll-patente Partner von Elke, die zu den vier „Chemo Chicas“ gehört, die sich 2016 in der Chemo-Ambulanz des Uni-Klinikums Essen...