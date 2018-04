So gedenken Juden weltweit der Opfer des Holocaust

Israel feiert am Donnerstag seinen Holocaust-Gedenktag Jom haSho’a. Das Land erinnert an die sechs Millionen Juden, die während des Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Gedenktag fällt jährlich auf den 27. Tag des jüdischen Monats Nisan, in diesem Jahr fällt er somit auf den...