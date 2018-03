Zeitumstellung: Warum die Umstellung auf Sommerzeit so umstritten ist

An diesem Sonntag beginnt wieder die Sommerzeit. Die Uhren wurden in der Nacht eine Stunde vorgestellt. Doch bringt die Umstellung überhaupt Nutzen? Hier alles Wichtige rund um den Wechsel. • Wie läuft die Zeitumstellung technisch ab?Dafür ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in...