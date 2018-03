Schwedens Prinzessin Madeleine bringt drittes Kind zur Welt

Die Schweden haben eine neue Prinzessin. Die schwedische Prinzessin Madeleine brachte in Stockholm ihr drittes Kind zur Welt. Das Baby sei gesund, teilte der Palast am Freitag. „Mutter und Kind geht es gut.“ Der royale Nachwuchs sei in der Nacht um 00.41 Uhr geboren. Papa Christopher O’Neill sei...