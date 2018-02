15-Jährige in Dortmund bei Teenager-Streit erstochen

Tödlicher Streit zwischen zwei Teenagern auf einem trostlosen Parkdeck in Dortmund: Am Freitagabend gegen 22:40 Uhr erlitt eine 15-jährige Deutsche dabei tödliche Stichverletzungen – wahrscheinlich mit einem Messer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag berichteten.Laut WDR könnte auch eine...