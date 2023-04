Kohle-Millionen: Erstes Geld für Gewerbegebiet Scheppau

Wirtschaftsminister Olaf Lies hat am Freitag in Hannover den ersten Förderbescheid aus dem bis zu 90 Millionen Euro umfassenden Strukturwandel-Topf des Bundes für das ehemalige Braunkohlerevier Helmstedt an Landrat Gerhard Radeck überreicht. Die Summe von 423.000 Euro soll für eine Machbarkeitsstudie zur Gewerbeflächenentwicklung bei Scheppau am Autobahnkreuz Königslutter eingesetzt werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (links) übergab am Freitag in Hannover den Fördermittelbescheid an Helmstedts Landrat Gerhard Radeck und Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe. Foto: Wirtschaftsregion Helmstedt GmbH

„Die unmittelbare Nähe der Region Helmstedt zur Automobilwirtschaft ist ein ganz entscheidender Trumpf“, erklärte der Minister bei der Übergabe des Bescheides. „In großen Städten sind geeignete Flächen für neue Unternehmen mehr und mehr Mangelware. Die Region Helmstedt bietet hier ein enormes Potenzial.“

Die Studie solle nun kurzfristig beauftragt werden, kündigte Radeck an, der den Förderbescheid in Begleitung von Königslutters Bürgermeister Alexander Hoppe, und Thomas Klein, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Helmstedt, entgegennahm. Mit Blick auf das mögliche Gewerbegebiet sicherte Radeck zu: „Wir bleiben dabei, dass wir alle Fragen ergebnisoffen prüfen.“ Im Herbst 2022 hatte sich die Strukturkommission Helmstedt für diese Machbarkeitsstudie ausgesprochen.

